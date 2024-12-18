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В Ижевске осудили бывшего начальника городского Управления по физической культуре и спорту

В Ижевске осудили бывшего начальника городского Управления по физической культуре и спорту

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из Управлений администрации Ижевска, которого обвиняли по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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