Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Это ж какой надо быть душой чёрствой, чтобы в такой день, когда люди с портретами своих героев идут, память чтят, лезть со своими выходками! В Хайфе, говорят, один такой умник с плакатом явился, хотел шествие испортить, да его в фонтан кинули.

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