"Зверь" среди своих: Комбат убивал наших бойцов - уже шесть трупов, заявил Бородин

Следователи продолжают расследование в отношении командира батальона с позывным "Каша". У следствия появились новые свидетели, которых спасли сотрудники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии