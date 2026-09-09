Киллера задержали спустя 26 лет после убийства топ-менеджера УАЗа

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Ульяновской области задержали предполагаемого исполнителя заказного убийства члена совета директоров Ульяновского автомобильного завода, совершенного в 2000 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Только через наш...
- Сикорский призвал...
- Путин: бизнес дол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым