Жених не планирует знакомить невесту со своей матерью и вообще ставить ту в известность о свадьбе: «Не хочу охов, ахов и негатива!»— …А я бывшего мужа хорошо понимаю, почему он от нас с дочкой ушел: воспитывать больного ребенка очень тяжело, – вздыхает тридцатидвухлетняя Надежда.