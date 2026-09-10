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Аргументы недели

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Эксперт: аварийные службы готовы к любым нештатным ситуациям на газопроводах

Эксперт: аварийные службы готовы к любым нештатным ситуациям на газопроводах

Газовая труба на участке — это не просто подземная коммуникация, а объект повышенной опасности. С приходом зимы владельцы частных домов начинают стройки и ставят заборы, часто забывая согласовать работы с газовой службой.

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