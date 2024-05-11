Нужны ли современной России бриллианты мадам Петуховой Состоятельные россиянине начали возвращать активы на Родину из страха перед их конфискацией за рубежом, утверждает Bloomberg.
Блудные олигархи готовы поделиться миллиардами с Родиной
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"переход от компрадорской модели капитализма к национальной" - ПИПЕЦ БЛЯ ... ! Заблуждения тупые , неадекватные ... все никак не отпускает голов .... ! Капитализм по определению не может быть национальным ! Фундамент не тот , цели не те ... !!! Бабло и продажность .... не имеют национальности ! Капиталист ВСЕГДА будет потенциальным и реальным инструментом врага против России ! Можно национализировать всю внешнеэкономическую деятельность - государству выступить как посредническая структура между страновым и иностранным бизнесом. Но это будет уже не капитализм .... а гибрид .... К Сталинскому Социализму нужно шагать ! Национализировать весь крупный бизнес и всю сферу финансов и дать простор мелкому и среднему бизнесу - в форме Артелей (пресекая рабский труд) ! НА ОТЖИВШИХ СЕБЯ , ПРОГНИВШИХ ПОНЯТИЯХ КАПИТАЛИЗМА ЗАБЛУДШИЕ УМЫ СТРОЯТ ПЕСЧАНЫЕ ЗАМКИ !!!
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2 час.
alik3456 Джексон
Всё дерьмо обратно ползёт , только слегка разгребли , а оно опять ползёт...
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1 час.
p
patentlil
"И Ни СЛОВА" !!!
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16 мин.
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