Блудные олигархи готовы поделиться миллиардами с Родиной

МГ

Малик Гумеров

"переход от компрадорской модели капитализма к национальной" - ПИПЕЦ БЛЯ ... ! Заблуждения тупые , неадекватные ... все никак не отпускает голов .... ! Капитализм по определению не может быть национальным ! Фундамент не тот , цели не те ... !!! Бабло и продажность .... не имеют национальности ! Капиталист ВСЕГДА будет потенциальным и реальным инструментом врага против России ! Можно национализировать всю внешнеэкономическую деятельность - государству выступить как посредническая структура между страновым и иностранным бизнесом. Но это будет уже не капитализм .... а гибрид .... К Сталинскому Социализму нужно шагать ! Национализировать весь крупный бизнес и всю сферу финансов и дать простор мелкому и среднему бизнесу - в форме Артелей (пресекая рабский труд) ! НА ОТЖИВШИХ СЕБЯ , ПРОГНИВШИХ ПОНЯТИЯХ КАПИТАЛИЗМА ЗАБЛУДШИЕ УМЫ СТРОЯТ ПЕСЧАНЫЕ ЗАМКИ !!!