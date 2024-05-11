Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    "И Ни СЛОВА" !!!Блудные олигархи ...

Блудные олигархи готовы поделиться миллиардами с Родиной

Блудные олигархи готовы поделиться миллиардами с Родиной

Нужны ли современной России бриллианты мадам Петуховой   Состоятельные россиянине начали возвращать активы на Родину из страха перед их конфискацией за рубежом, утверждает Bloomberg.

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МГ
Малик Гумеров
&quot;переход от компрадорской модели капитализма к национальной&quot; - ПИПЕЦ БЛЯ ... !                                                                                                Заблуждения  тупые , неадекватные  ... все никак не отпускает голов .... !                                                                                      Капитализм по определению не может быть национальным !           Фундамент не тот , цели не те ... !!!                                                     Бабло  и продажность .... не имеют национальности !                       Капиталист ВСЕГДА  будет  потенциальным и реальным инструментом врага против России !                                                        Можно национализировать  всю внешнеэкономическую деятельность - государству выступить как  посредническая структура между  страновым и иностранным бизнесом.                       Но это будет уже не капитализм .... а  гибрид ....                               К Сталинскому Социализму  нужно  шагать !   Национализировать весь крупный бизнес и всю сферу финансов  и  дать простор  мелкому и среднему бизнесу - в форме Артелей (пресекая рабский труд) !                                                                                         НА ОТЖИВШИХ СЕБЯ , ПРОГНИВШИХ  ПОНЯТИЯХ  КАПИТАЛИЗМА   ЗАБЛУДШИЕ УМЫ  СТРОЯТ  ПЕСЧАНЫЕ   ЗАМКИ !!!
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2 час.
alik3456 Джексон
Всё дерьмо обратно ползёт , только слегка разгребли , а оно опять ползёт...
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1 час.
p
patentlil
&quot;И Ни СЛОВА&quot; !!!
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16 мин.

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