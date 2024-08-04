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Украинское ГУР против ЧВК "Вагнер". Блогер сказал прямо: "Это больше похоже на шутку"

Украинское ГУР против ЧВК "Вагнер". Блогер сказал прямо: "Это больше похоже на шутку"

28 июля мир узнал о трагедии в Мали, где бойцы ЧВК "Вагнер" попали в засаду и погибли. Представитель ГУР Украины заявил, что украинская спецслужба помогала туарегам с тренировками и поставками беспилотников.

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