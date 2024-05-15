Самолет Трампа врезался в другой борт в аэропорту Флориды

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 12 мая.<strong>Частный самолет Boeing 757 экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим корпоративным судном во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии