А на фоне этого тупое предложение 30-дневного перемирия...

Алексей Тан

ПЕРЕМИРИЕ... нужно не Украине, А Сионистам США!!!.... напряженность на Тайване, текущая война на ,Б.В. (Израиль- Иран)... и горячая ВОЙНА на Украине... вычерпала все финансовые и материальные ресурсы сионистов США!!!... и ИМ, "кровь из носу нужна передышка... Что бы договориться с Тайванем и "замириться" на Б.В. с Газой и Ираном!!!... И только в ЭТОМ случаи... У НИХ остаётся ШАНС... "сохранить лицо" в войне с РОССИЕЙ... и заключить какой то "договор по Трампу".