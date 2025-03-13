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А на фоне этого тупое предложение 30-дневного перемирия...

А на фоне этого тупое предложение 30-дневного перемирия...

Успехи российской армии в Курской области активно обсуждают на Западе. Главное из зарубежных СМИ: О крахе ВСУ Bild: Украинский фронт рушится.

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Комментарии
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Алексей Тан
ПЕРЕМИРИЕ... нужно не Украине, А Сионистам США!!!.... напряженность на Тайване, текущая война на ,Б.В. (Израиль- Иран)... и горячая ВОЙНА на Украине... вычерпала все финансовые и материальные ресурсы сионистов США!!!... и ИМ, &quot;кровь из носу нужна передышка... Что бы договориться с Тайванем и &quot;замириться&quot; на Б.В. с Газой и Ираном!!!... И только в ЭТОМ случаи... У НИХ остаётся ШАНС... &quot;сохранить лицо&quot; в войне с РОССИЕЙ... и заключить какой то &quot;договор по Трампу&quot;.
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13 час.
АЕ
Анна Егорова
Умоляем Президента не верить лицемерным, хитрожопым мразям! Только и лелеют мысль уничтожить Россию! Если не опомнятся - придётся уничтожить их!
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11 час.
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