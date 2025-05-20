Кульминацией форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» стал «Изге Болгар җыены»

Болгар - столица средневекового государства, где предки татар приняли ислам.фото: пресс-служба раиса ТатарстанаПраздничным мероприятием «Изге Болгар җыены», посвященным Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, завершился XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана.
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