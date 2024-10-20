Фальшивая история от иноагентов

Не знаю ,как там с планом Даллеса о подмене нам ценностей и понятий но судя по тому ,что основные его тезисы известны давно,- он остается актуальным и,- по его заветам работа кипит! Как мы защищаемся!?? Даем скажем мягко недоброжелателям трибуну тв! Возвращенцев пристраиваем на теплые места!?)) Быстро забывая как они в корчах "мучились" рядом с нами!?))

мухамед маршенкулов

Спасибо за статью. Чаще пишите про этих борцов с "кровавым режимом". Многих вы пропустили. А вот урода такого, как Гозман надо вспомнить. С самого начала было видно и понятно, что это абсолютный враг Русского и других народов РФ. Его же, кто-то продвигал на высоко оплачиваемые должности и таких во власти очень много. Точно также их надо уничтожать, как и бандеровскую мразоту...