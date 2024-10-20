Напомню - в начале 1990-х годов проводилась масштабная работа по созданию и вбросу в СМИ фальшивых и сознательно искаженных исторических документов, несуществующих «разоблачительных» цитат и так далее.
Фальшивая история от иноагентов
Комментарии
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vagas Karlito
Не знаю ,как там с планом Даллеса о подмене нам ценностей и понятий но судя по тому ,что основные его тезисы известны давно,- он остается актуальным и,- по его заветам работа кипит! Как мы защищаемся!?? Даем скажем мягко недоброжелателям трибуну тв! Возвращенцев пристраиваем на теплые места!?)) Быстро забывая как они в корчах "мучились" рядом с нами!?))
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7 час.
мухамед маршенкулов
Спасибо за статью. Чаще пишите про этих борцов с "кровавым режимом". Многих вы пропустили. А вот урода такого, как Гозман надо вспомнить. С самого начала было видно и понятно, что это абсолютный враг Русского и других народов РФ. Его же, кто-то продвигал на высоко оплачиваемые должности и таких во власти очень много. Точно также их надо уничтожать, как и бандеровскую мразоту...
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4 час.
Александр Рожков
Хорошая работа! Побольше бы такой правды, разоблачающих мифы и идеологию ельцинистов!
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1 час.
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