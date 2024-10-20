Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Всех ишаков кто полуил паспортав сво а после посмотрим но лучще баул и нахрен в кишак.Как вчерашние миг...
  • HotRS
    Я ни разу не видел иероглифов на китайских авто. Возможно иероглифы только для внутреннего рынка.  Но даже на б/ушных...SHAMAN о критике ...
  • ММ
    На китайских точно. Много раз видел. Корейцы на экспорт делают, китайцам, похоже, всё равно.SHAMAN о критике ...

Фальшивая история от иноагентов

Фальшивая история от иноагентов

Напомню - в начале 1990-х годов проводилась масштабная работа по созданию и вбросу в СМИ фальшивых и сознательно искаженных исторических документов, несуществующих «разоблачительных» цитат и так далее.

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Комментарии
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vagas Karlito
Не знаю ,как там с планом Даллеса о подмене нам  ценностей и понятий но судя по тому ,что  основные его тезисы известны давно,- он остается актуальным и,-  по его заветам работа кипит! Как мы защищаемся!?? Даем скажем мягко недоброжелателям трибуну тв! Возвращенцев пристраиваем на теплые места!?)) Быстро забывая как они в корчах &quot;мучились&quot; рядом с нами!?))
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7 час.
мухамед маршенкулов
Спасибо за статью. Чаще пишите про этих борцов с &quot;кровавым режимом&quot;. Многих вы пропустили. А вот урода такого, как Гозман надо вспомнить. С самого начала было видно и понятно, что это абсолютный враг Русского и других народов РФ. Его же, кто-то продвигал на высоко оплачиваемые должности и таких во власти очень много. Точно также их надо уничтожать, как и бандеровскую мразоту...
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4 час.
Александр Рожков
Хорошая работа! Побольше бы такой правды, разоблачающих мифы и  идеологию ельцинистов!
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1 час.

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