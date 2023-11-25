Продюсер Пригожин указал Шарлоту на его место: “Чего ты улыбаешься?”

Не прижившегося в Армении рэпера-русофоба, который демонстративно сжёг русский паспорт, предложили “научить жизни”Иосиф Пригожин высказался по поводу рэпера Шарлота, который сжигал на камеру русский паспорт, сбежав в Ереван.