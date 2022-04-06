Девин Букер задел головой щит во время данка после навеса

Девин Букер задел головой щит во время данка после навеса

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер задел головой нижний край щита во время данка после навеса в быстром отрыве.

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