Рапана, медуза, артемия и мотыль становятся главным биоресурсом Азовского моря

Азово-Черноморское территориальное управле­ние Росрыболовства выложило у себя документ под названием “Рекомендованные объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий…Фото: пресс-служба Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Андрей ПомидоровАзово-Черноморское территориальное управле­ние Росрыболовства выложило у себя документ под названием “Рекомендованные объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается в Азовском и Черном морях на 2022 год”.