Фредерик Вассер: «В чемпионате ничего не решено, есть минимум три команды в борьбе за победы»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями о раскладах в чемпионате. Скудерия более чем вдвое сократила отставание от «Ред Булл» благодаря победе Шарля Леклера и подиуму Карлоса Сайнса на Гран-при Монако.
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