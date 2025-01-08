Небензя опроверг сообщения о передаче космических технологий России КНДР

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, заявления уходящего госсекретаря США о том, что Россия передала КНДР свои спутниковые и космические технологии, не имеют никаких оснований.
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