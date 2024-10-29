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Снова протесты. Что происходит в Грузии и готовится ли там новый "Майдан"?

Снова протесты. Что происходит в Грузии и готовится ли там новый "Майдан"?

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, однако оппозицией не согласилась с их результатами Оппозиция Грузии не признала результаты выборов 26 октября 2024 года, на которых снова победила партия "Грузинская мечта".

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