Снова протесты. Что происходит в Грузии и готовится ли там новый "Майдан"?

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, однако оппозицией не согласилась с их результатами Оппозиция Грузии не признала результаты выборов 26 октября 2024 года, на которых снова победила партия "Грузинская мечта".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии