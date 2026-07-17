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Смоленск 2.0

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В Гнездове археологи исследуют камерное погребение Древней Руси

В Гнездове археологи исследуют камерное погребение Древней Руси

Огромный курган, который сравняли с землей еще до середины X века, был диаметром 23 метра. Следы этого кургана были выявлены в ходе раскопок 2023 года на месте разрушенной по неизвестным причинам еще в X веке Полевой курганной группы.

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