В Гнездове археологи исследуют камерное погребение Древней Руси

Огромный курган, который сравняли с землей еще до середины X века, был диаметром 23 метра. Следы этого кургана были выявлены в ходе раскопок 2023 года на месте разрушенной по неизвестным причинам еще в X веке Полевой курганной группы.
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