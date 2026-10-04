Владелец автосервиса Одорванов призвал проверить авто на зиму

Владелец автосервиса Кирилл Одорванов советует тщательно подготовить автомобиль к зиме: провести диагностику, проверить антифриз, тормозные жидкости и аккумулятор, заменить летние шины на шипованные для лучшего сцепления с дорогой.
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