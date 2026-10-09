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Мифы о долголетии: зачем платить за то, что не работает?

Мифы о долголетии: зачем платить за то, что не работает?

Вы когда-нибудь видели рекламу добавок для долголетия и подумали: «А что, если я куплю эту таблетку и проживу на 10 лет дольше?» К сожалению, реальность часто оказывается далека от обещаний.

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