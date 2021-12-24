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Пашинян назвал причину трудностей с определением статуса Карабаха

Трудности с определением статуса Нагорного Карабаха были предопределены в 2016 году, когда этот вопрос был передан на рассмотрение в Совет безопасности ООН, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 декабря во время онлайн-конференции для СМИ.

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