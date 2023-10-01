Стали известны подробности атаки украинских беспилотников на Смоленск

Нападение украинских беспилотников на Заднепровье Смоленска продолжалось около часа Стали известны подробности попыток неудавшихся атак украинских беспилотников сегодня утром на ряд объектов в Заднепровском районе Смоленска.
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