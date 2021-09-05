Чему Британию научили три войны с афганцами

Неизвестно, кто и когда впервые назвал Афганистан «кладбищем империй». Но хлесткое название прижилось, и мало кто из авторов, пишущих научно-популярные или публицистические статьи о новейших афганских событиях, может удержаться от того, чтобы не напомнить читателю: на Афганистане обломала зубы не одна великая держава – от государства Александра Македонского до СССР (теперь место последнего по счету неудачника займут, очевидно, США).