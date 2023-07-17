В США отказались назвать виновного в атаке на Крымский мост

США на данный момент не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта, заявил 17 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
США на данный момент не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта, заявил 17 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
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