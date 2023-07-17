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В США отказались назвать виновного в атаке на Крымский мост

В США отказались назвать виновного в атаке на Крымский мост

США на данный момент не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта, заявил 17 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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