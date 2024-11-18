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Юрий Подоляка: "Зеленский подписал Купянску "приговор"

Юрий Подоляка: "Зеленский подписал Купянску "приговор"

И.о. президента Украины снова прокатился по фронту и побывал в разных городах прифронтовой зоны. Военный корреспондент Юрий Подоляка заявил, что "Зеленские подписал Купянскую "приговор".

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