Moody’s заявило о росте вероятности принятия «неортодоксальных» экономических решений в РФ

РИАМО - 28 фев. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service представило среднесрочный прогноз по экономике в России, эксперты заявили о росте вероятности принятия в стране «неортодоксальных» экономических решений, сообщает РБК.
РИАМО - 28 фев. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service представило среднесрочный прогноз по экономике в России, эксперты заявили о росте вероятности принятия в стране «неортодоксальных» экономических решений, сообщает РБК.
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