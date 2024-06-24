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Дмитровец

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У Ангарских прудов прозвучит хоровое пение

Мастер-класс по хоровому пению состоится в парке «Ангарские пруды» в среду, 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Лианозовского парка, в ведении которой также находится парк в Дмитровском районе.

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