Гаврилов: Отношения России и НАТО сегодня — более чем холодная война

Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война». С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.