В США тестируют метод борьбы с глобальным потеплением солью

Потепление климата на Земле уже не является предметом для радости. Ученые однозначно говорят о том, что более жаркий климат сулит жителям планеты только беды – участятся засухи, расширятся пустыни, уменьшится площадь территории, пригодной для … .
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