FT: Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке

Действия Израиля в секторе Газа перечеркнули все усилия Запада по "перетягиванию" стран Глобального Юга на сторону Украины, пишет издание Financial Times, ссылаясь на анонимного источника в дипломатических кругах.
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