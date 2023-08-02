На Западе попытались раздуть сенсацию: якобы сухогрузы прорвали блокаду и пошли загружаться зерном в украинские порты на Дунае.
Сегодня всё изменилось: удар по Измаилу поставил точку в планах Запада
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Александр Иноземцев
__________ Из статьи (дословно) __________ "Накануне атаки 9-й канал израильского телевидения выдал сенсацию. Там сообщили, что "израильское судно стало первым, прорвавшим русскую черноморскую блокаду" с тем, чтобы загрузиться зерном в Измаиле. Сообщались и подробности: якобы "прорыв" в территориальные воды Украины осуществлялся под присмотром американской авиации. Разумеется, новость тут же подхватили с криками "перемога" украинские телеграм-каналы". ---------------------------------------------- Что характерно..., наряду с украинскими Telegram-каналами с криками о "перемоге", не отставал и российский ресурс "ЦарьГрад" (в частности) - правда, с криками "ВсёПропало" 😉
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49 мин.
Александр Симаков
Царь-град в "хорошей" компании: Радио Свобода, Инсайдер, Новая газета, Медуза. И что удивительно - BBC и Свободная Европа, в отличии о наших ресурсов , пишут об ударах по порту Измаил, а не о "прорыве блокады"!
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30 мин.
Александр Иноземцев
У меня только одно оправдание, почему ресурс "ЦарьГрад" до сих пор публикуется без таблички "Иностранный АГЕНТ": используют в качестве - пардонте! -, отхожего места...
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22 мин.
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