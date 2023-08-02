Сегодня всё изменилось: удар по Измаилу поставил точку в планах Запада

Александр Иноземцев

__________ Из статьи (дословно) __________ "Накануне атаки 9-й канал израильского телевидения выдал сенсацию. Там сообщили, что "израильское судно стало первым, прорвавшим русскую черноморскую блокаду" с тем, чтобы загрузиться зерном в Измаиле. Сообщались и подробности: якобы "прорыв" в территориальные воды Украины осуществлялся под присмотром американской авиации. Разумеется, новость тут же подхватили с криками "перемога" украинские телеграм-каналы". ---------------------------------------------- Что характерно..., наряду с украинскими Telegram-каналами с криками о "перемоге", не отставал и российский ресурс "ЦарьГрад" (в частности) - правда, с криками "ВсёПропало" 😉