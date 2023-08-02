Неспешный разговор

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Сегодня всё изменилось: удар по Измаилу поставил точку в планах Запада

Сегодня всё изменилось: удар по Измаилу поставил точку в планах Запада

На Западе попытались раздуть сенсацию: якобы сухогрузы прорвали блокаду и пошли загружаться зерном в украинские порты на Дунае.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
__________ Из статьи (дословно) __________ &quot;Накануне атаки 9-й канал израильского телевидения выдал сенсацию. Там сообщили, что &quot;израильское судно стало первым, прорвавшим русскую черноморскую блокаду&quot; с тем, чтобы загрузиться зерном в Измаиле. Сообщались и подробности: якобы &quot;прорыв&quot; в территориальные воды Украины осуществлялся под присмотром американской авиации. Разумеется, новость тут же подхватили с криками &quot;перемога&quot; украинские телеграм-каналы&quot;. ---------------------------------------------- Что характерно..., наряду с украинскими Telegram-каналами с криками о &quot;перемоге&quot;, не отставал и российский ресурс &quot;ЦарьГрад&quot; (в частности) - правда, с криками &quot;ВсёПропало&quot; 😉
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