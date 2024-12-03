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В Москве суд оштрафовал итальянца за дискредитацию армии

В Москве суд оштрафовал итальянца за дискредитацию армии

Суд в Москве оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за дискредитацию армии, сообщает РИА Новости. В судебных материалах говорится, что мужчина «демонстрировал средства наглядной агитации — радужный флаг с изображением белого голубя с цветком и надписью "Pace" (перевод с итальянского: мир)… который относится к интернациональному движению за мир, распространяемому в Европе».

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