В Москве суд оштрафовал итальянца за дискредитацию армии

Суд в Москве оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за дискредитацию армии, сообщает РИА Новости. В судебных материалах говорится, что мужчина «демонстрировал средства наглядной агитации — радужный флаг с изображением белого голубя с цветком и надписью "Pace" (перевод с итальянского: мир)… который относится к интернациональному движению за мир, распространяемому в Европе».