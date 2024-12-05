Издание Spectator в своем материале предположило, к чему может привести правление Владимира Зеленского.
Spectator: Правление Зеленского приведет к разделу Украины
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да кто бы там не правил, всё равно это приведёт к разделению Украины или того что от неё останется. А возвращать назад, то что они "уже профукали" просто будет не кому! Поляки своё заберут, кроме них ни кому эти хохлы-западенцы не нужны! Польском пану нужны холопы и красивые проститутки. Украинцы ещё вспомнят, как "плохо хохлы жили в СССР", как москали над ними жестоко издевались!
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