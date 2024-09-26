Группировка «Запад» сообщила об уничтожении пункта дислокации польских наемников

Потери противника составили до 40 боевиков Авиация группировки войск «Запад» прямым попаданием четырех авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) ликвидировала пункт временной дислокации польских наемников в селе Богуславка Харьковской области.
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