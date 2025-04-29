Муж пожертвовал почку племяннице, и я с ним развелась. Мне не нужна обуза в виде инвалида

Татьяна Викторовна

Мда... Уровень логики запредельный. А если вдруг здорового и полноценного через 10 лет сбивает машина, накрывает очередным финансовым кризисом или еще какая беда? А у нее уже двое детей, потому что ведь здоровый, полноценный, финансово стабильный и много лет еще должно быть впереди. Детей срочно придется в детдом сдавать, ибо на такое она не подписывалась. А если он в конце концов постареет? Тоже ненужная обуза? Просто этой даме ее муж не нужен и не важен как человек, чистая функция.