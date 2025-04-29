Я развелась с мужем из-за того, что он отдал почку своей племяннице. И не вижу в этом ничего плохого.
Муж пожертвовал почку племяннице, и я с ним развелась. Мне не нужна обуза в виде инвалида
Комментарии
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Татьяна Викторовна
Мда... Уровень логики запредельный. А если вдруг здорового и полноценного через 10 лет сбивает машина, накрывает очередным финансовым кризисом или еще какая беда? А у нее уже двое детей, потому что ведь здоровый, полноценный, финансово стабильный и много лет еще должно быть впереди. Детей срочно придется в детдом сдавать, ибо на такое она не подписывалась. А если он в конце концов постареет? Тоже ненужная обуза? Просто этой даме ее муж не нужен и не важен как человек, чистая функция.
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7 час.
Майя Majesty
Ну что ж....такова планида. Там не было семьи, не было детей и жили они не дружно, мнение друг друга не учитывали и видимо жили как соседи, а не любимые люди.. А ухаживать за ним теперь должны брат или сестра племянницы. Они ему благодарны вообще-то должны быть. Вот это справедливо. Ну а жена..ну она не первая и не последняя. Нет смысла ее обсуждать.
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1 час.
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