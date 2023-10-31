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Нижегородская правда

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Вечный огонь зажгли в центральном сквере села Сеченово, благоустроенном в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Вечный огонь зажгли в центральном сквере села Сеченово, благоустроенном в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Вечный огонь зажгли в сквере на площади Советской в селе Сеченово Нижегородской области. Территория была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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