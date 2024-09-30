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77% русских утратили интерес к футболу за 19 лет – данные опроса ВЦИОМ

77% русских утратили интерес к футболу за 19 лет – данные опроса ВЦИОМ

Согласно опросу ВЦИОМ, с 2005 по 2024 год доля равнодушных к футболу русских выросла с 43% до 77%. Количество постоянных болельщиков сократилось, однако более 60% респондентов считают, что условия для развития детского футбола улучшились.

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