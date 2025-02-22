107 лет назад начался Ледяной поход Добровольческой армии белых

22 февраля 1918 года начался Первый Кубанский (он же "Ледяной") поход русской Добровольческой армии. Этот неудачный и героический марш антибольшевистских сил с Дона на Кубань стал символическим рождением "белой" армии на юге России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии