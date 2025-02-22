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107 лет назад начался Ледяной поход Добровольческой армии белых

107 лет назад начался Ледяной поход Добровольческой армии белых

22 февраля 1918 года начался Первый Кубанский (он же "Ледяной") поход русской Добровольческой армии. Этот неудачный и героический марш антибольшевистских сил с Дона на Кубань стал символическим рождением "белой" армии на юге России.

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