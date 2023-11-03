НОЧЬ «Должна извиниться за высказывания»: в Москве прокомментировали возвращение Пугачёвой в РФ 

В Москве представители власти и церкви прокомментировали возвращение певицы Аллы Пугачёвой в РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал осуждать звезду эстрады за антивоенные высказывания её супруга Максима Галкина, признанного в России «иноагентом».
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