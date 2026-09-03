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На Алтае пенсионерка по требованию "прокурора" отдала девушке-курьеру 900 тысяч рублей

На Алтае пенсионерка по требованию "прокурора" отдала девушке-курьеру 900 тысяч рублей

Все началось с якобы просроченного СНИЛС В Алтайском крае мошенники обманули 79-летнюю жительницу Краснощековского района, позвонив на стационарный телефон, сообщает региональное МВД.

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