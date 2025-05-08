В гимназии № 1 прошел Урок Мужества, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне с участием представителя Бобруйской городской организации Союз десантников и сил специальных операций Могилевской области, ветерана боевых действий в Чеченской Республике Субботина Валентина Николаевича .
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