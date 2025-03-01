Удар "Искандера" по палаткам 157-й бригады ВСУ ликвидировал до 150 боевиков

Российский разведывательный беспилотник обнаружил на полигоне формирований киевского режима, расположенном в районе населенного пункта Черкасское (Днепропетровская область), палатки, где находился личный состав вражеской 157-й отдельной механизированной бригады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии