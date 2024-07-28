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Даниэль Риккардо: «Если «Ред Булл» избавится от меня, то по делу. Если я надеру задницы, это поможет остаться в «Ф-1»

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо сообщил, что думает о необычной ситуации: австралиец сражается за сохранение места в команде, но в то же время считается претендентом на кокпит Серхио Переса в «Ред Булл».

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