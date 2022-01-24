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Смертельная авария в «новой Москве»: женщина погибла при столкновении двух легковушек

Смертельная авария в «новой Москве»: женщина погибла при столкновении двух легковушек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с участием двух легковушек в «новой Москве». Дорожная авария, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, произошла на пересечении Варшавского шоссе и Московского малого кольца.

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