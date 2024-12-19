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Носки и не только: Ростовчане рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

Носки и не только: Ростовчане рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

Жители Ростова-на-Дону поведали о подарках, которым они не очень радыСервис SuperJob провёл социологическое исследование, по итогам которого выяснилось, какие подарки не любят принимать жители Ростова-на-Дону.

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