Германия отправила военных в Литву

Подробнее о передислокацииСогласно сообщению министра обороны Литвы, первая группа немецких войск, состоящая из двадцати человек, уже прибывает на новое место несения службы – старые советские полигоны на территории Литовской республики.
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