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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарсия – о победе Кроуфорда: «Ничья или ограбление. Пошел ты нахер, Теренс. Твои бои – это кража денег из бокса»

«Ничья или ограбление. Пошел ты нахер, Кроуфорд. Твои бои – это кража денег из бокса. Ты ничего не привносишь в спорт», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

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