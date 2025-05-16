Водолацкий: главной задачей ВС РФ является взятие Красноармейска в кольцо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая. /ТАСС/. Главная задача для российских военнослужащих в настоящее время — взять в кольцо Красноармейск (украинское название — Покровск), используя беспилотную авиацию и артиллерию, а затем уничтожить террористов, которые остались в городе.