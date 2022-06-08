Газета.ру

7 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ТЕПЕРЬ НАДО ЕМУ ПИСАТЬ ОДУ УКРОНАЦИСТАМ!Бастрыкин написал...
  • Сергей Нововожилов
    Во первых не "львица", а....... Нет фотографий, возможно это брехня?Собчак назвала "ч...
  • Владимир Соловьев
    ПОЛЬША УЖЕ ПОЧЁСЫВАЕТ РУКИ НА "ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ" УКРАИНУ. СЛЮНИ РАСПУСТИЛИ, КАК КОМОДСКИЙ ВАРАН!Глава Польши: ЕС ...

Москвичи проголосовали за создание площади ДНР у посольства США

Москвичи проголосовали за создание площади ДНР у посольства США

По результатам голосования, проведенного среди участников проекта "Активный гражданин", в Пресненском районе ЦАО Москвы перед посольством Соединенных Штатов появится площадь имени Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте мэра Москвы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх