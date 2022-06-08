Москвичи проголосовали за создание площади ДНР у посольства США

По результатам голосования, проведенного среди участников проекта "Активный гражданин", в Пресненском районе ЦАО Москвы перед посольством Соединенных Штатов появится площадь имени Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте мэра Москвы.
По результатам голосования, проведенного среди участников проекта "Активный гражданин", в Пресненском районе ЦАО Москвы перед посольством Соединенных Штатов появится площадь имени Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте мэра Москвы.
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